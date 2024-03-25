Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда»

Глава государства провел совещание по принимаемым после теракта мерам.
Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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В ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», президент России Владимир Путин заявил, что цель подобного — посеять панику среди россиян.
«Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации. Создавать что-то вроде „Гитлерюгенда“ в новом его, конечно, издании», — отметил глава государства.
Путин добавил, что для этого власти Украины выбивают себе новое оружие и дополнительные деньги, которые в итоге кладут себе в карман.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что поисковая операция в «Крокусе» продлится до вечера 26 марта.
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