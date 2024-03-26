В МЧС рассказали о работе пожарной сигнализации при теракте в «Крокусе»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Куренков сообщил о штатном срабатывании пожарной сигнализации в «Крокусе»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Возгорание было полностью ликвидировано только 25 марта в 18:40.

Пожарная сигнализация штатно сработала во время теракта в «Крокусе», но не справилась в полной мере из-за большой площади возгорания. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Имелся комплекс из четырех пожарных роботизированных стволов и система программного управления. Она в момент террористического акта сработала. Но поджог с применением элементов горения, по мнению специалистов, системе не удалось потушить из-за его развития на значительной площади», — сказал министр на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Пожар был полностью ликвидирован только 25 марта в 18:40 из-за материалов на стенах комплекса, которые продолжали гореть, добавил Куренков.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В результате стрельбы и сильного пожара погибли 139 человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Задержаны 11 подозреваемых, часть из них уже отправлена в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей после теракта в «Крокус Сити Холле».

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