Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 26 марта
На месте трагедии вскоре завершится поисковая операция.
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 139. Среди жертв — трое детей и несколько иностранцев из Армении, Белоруссии и Молдавии.
В больницах остаются еще около сотни раненых, некоторые все еще в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 26 марта, на месте трагедии завершится поисковая операция.
Сотрудники МЧС в эти дни работали круглые сутки. А к мемориалу у стен «Крокуса» продолжают нескончаемым потоком идти люди.
Они несут цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи, а из листов бумаги складывают фигурки журавлей. На месте памяти и скорби появляется все больше фотографий тех, кто не выбрался из здания.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
- 26 мар
- «Почему не вышли?» — душераздирающие истории пропавших после теракта в «Крокусе» людей
- 26 мар
- В СИЗО отправлены уже семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- 26 мар
- В Госдуме обсудят возвращение смертной казни после теракта в «Крокусе»
- 26 мар
- Все стало на свои места: куда поехали террористы из «Крокус Сити Холла»
- 26 мар
- «Решили все взять в свои руки»: как подростки-герои спасали людей в «Крокусе»
- 26 мар
- Заметают следы? Зачем Запад винит афганское крыло ИГ* в теракте в «Крокусе»
- 26 мар
- Совещание с Путиным после теракта в «Крокусе». Главное
- 26 мар
- «Сердце болит за тех, кто мучается»: что говорят пришедшие к мемориалу у «Крокуса» люди
- 26 мар
- Бумажные журавли стали символом единения на фоне трагедии в «Крокусе»
- 26 мар
- «Брат, пока»: парня застрелили в «Крокусе» прямо во время разговора с другом
Читайте также
86%
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?