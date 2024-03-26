Их родственники и друзья продолжают верить в лучшее.

После теракта остается неизвестной судьба нескольких десятков человек. Они до сих пор не вышли на связь, но фамилий нет в списках погибших.

А потому родственники и друзья продолжают верить в лучшее. О надежде на чудо — корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Террористы не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. В упор расстреливали безоружных людей целыми семьями.

В этом зале в тот вечер оказались и супруги Содрицовы. Пришли на концерт со своими уже взрослыми двумя детьми.

«Это был шок и, конечно, я тоже стала обзванивать друзей и знакомых, узнавать, известно ли что-то об их судьбе… На сегодняшний день пока ничего неизвестно», — говорит вице-президент Федерации айкидо Наталья Руднева.

Главу семейства Ярослава Содрицова коллеги называют не иначе как скала. Твердый и целеустремленный, занимался боевыми искусствами, которым обучал как детей, так и взрослых.

«Знал свое дело, любил свое дело. К детям очень хорошо относился. Давал знания. У него очень много учеников по всей стране», — делится коллега Сергей Зелинский.

Друзья и родные стараются не падать духом, верят, что произойдет чудо, но самое страшное — это присутствовать на опознаниях признаются они. Родственники больше всего боятся узнать, что вся семья погибла.

«Мне больно, вы представляете, что… Да я не могу представить, что старшее поколение чувствует. Это, получается, бабушки и дедушки потеряли своих детей и своих внуков», — говорит родственница Содрицовых Ольга.

Людмила Щукина показывает на своем телефоне последние видео, которые получила от родителей. Улыбчивые, любящие и счастливые от того, что вновь вместе на концерте: в то, что он стал для мамы и папы последним, их дочь отказывается верить.

«Я находила своих на видео других людей. То есть с кем-то вместе они выходили, но куда пошли, почему не вышли? Это был сектор, который разбегался через сцену первым», — отмечает она.

Наталья Щеглова — одна из тех, кому удалось выжить в этом аду. Вместе с мужем она пришла на концерт, им обоим повезло — во время теракта они смогли выбраться через подвал.

«Одно дело — смотреть на видео, когда это происходит. И совсем другое — оказаться там внутри. Это заставляет чувствовать себя хрупким», — признается женщина.

Но без смелости и мужества — спастись в тот вечер Наталье вряд ли бы удалось. Через коридоры и лестницы пришлось буквально пробиваться — двери выламывали тем, что под руку попадет.

На этих кадрах один из зрителей, Виктор Андреев. Пожарным топором пытается открыть дверь, ведущую на парковку — подсказывал, куда бежать, и успокаивал паникующих людей.

Его мужество и хладнокровие спасло по меньшей мере 50 жизней. Примерно столько людей были рядом с Виктором в момент их эвакуации.

Татьяна Отраднова тоже была там. Уверена — именно он подарил ей второй день рождения.

— От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче. И, если он будет это видеть, пусть знает, что он навсегда в моем сердце.

Большие трагедии рождают новых героев, хотя сам Виктор таковым себя не считает. Говорит: делал то, что и должен был, как и многие другие — будь то охранники или сотрудники гардероба, которые спасли сотни жизней.