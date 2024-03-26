В Кремле ответили на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту

Если Киев все-таки ответственен за это нападение, то как это повлияет на мирные переговоры по конфликту?

В настоящее время неуместно говорить о реакции России на вероятную причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, влияет ли возможное участие Киева в теракте на готовность Москвы к мирным переговорам.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов, включая четверых задержанных под Брянском при попытке пересечь границу с Украиной, уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда». Как он отметил в ходе совещания по принимаемым после теракта в «Крокусе» мерам, цель данного нападения — посеять панику среди россиян.