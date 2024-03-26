Несут цветы, зажигают свечи: Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»
Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Трагедия, унесшая жизнь 139 посетителей музыкального центра, сплотила граждан многих стран по всему миру.
В столице Австрии, Вене, присоединились к акциям памяти по погибшим в «Крокус Сити Холле». Возле нашего посольства в Вене организован стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи. Неравнодушные оставляют плакаты с надписями на русском и немецком языках.
На самом здании приспущен российский флаг. Многие жители Австрии направляют в наше представительство электронные письма со словами соболезнования и сочувствия.
Глумятся, как могут: россиян предупредили о мошенничествах после теракта в «Крокусе»
Чуть ранее возложить цветы у российского диппредставительства пожелали жители Венесуэлы. В Каракасе и венесуэльской Валенсии местные жители выстраивались в очередь, чтобы отдать дань памяти всем погибшим, посетившим концерт группы «Пикник» в тот роковой вечер. Огромное количество букетов венесуэльцы несли к памятной табличке «80 лет победы в Сталинградской битве» в знак солидарности с российским народом.
Одними из первых разделить боль с гражданами РФ поспешили и в Германии. Жители Гамбурга массово возложили цветы у ограды российского посольства, а затем зажгли красные свечи.
- 26 мар
- В Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе»
- 26 мар
- Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»
- 26 мар
- Глумятся, как могут: россиян предупредили о мошенничествах после теракта в «Крокусе»
- 26 мар
- Госдеп и Белый дом скорбят: в США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших в «Крокусе»
- 26 мар
- «Такие подонки»: Песков — о тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе»
- 26 мар
- Арестован фигурант дела о теракте в «Крокусе», который сдавал квартиру вероятным преступникам
- 26 мар
- Смертная казнь: почему в России ввели мораторий и могут ли отменить после теракта в «Крокусе»
- 26 мар
- Россиянам объяснили, как действовать при звонках с призывами совершить теракт
- 26 мар
- «Разместил объявление, мне ответили»: фигурант — о знакомстве с устроившими теракт в «Крокусе»
- 26 мар
- В Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе»
Читайте также
61%
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?