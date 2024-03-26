Несут цветы, зажигают свечи: Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»

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Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Трагедия, унесшая жизнь 139 посетителей музыкального центра, сплотила граждан многих стран по всему миру.

В столице Австрии, Вене, присоединились к акциям памяти по погибшим в «Крокус Сити Холле». Возле нашего посольства в Вене организован стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи. Неравнодушные оставляют плакаты с надписями на русском и немецком языках.

На самом здании приспущен российский флаг. Многие жители Австрии направляют в наше представительство электронные письма со словами соболезнования и сочувствия.

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Чуть ранее возложить цветы у российского диппредставительства пожелали жители Венесуэлы. В Каракасе и венесуэльской Валенсии местные жители выстраивались в очередь, чтобы отдать дань памяти всем погибшим, посетившим концерт группы «Пикник» в тот роковой вечер. Огромное количество букетов венесуэльцы несли к памятной табличке «80 лет победы в Сталинградской битве» в знак солидарности с российским народом.

Одними из первых разделить боль с гражданами РФ поспешили и в Германии. Жители Гамбурга массово возложили цветы у ограды российского посольства, а затем зажгли красные свечи. 

 

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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