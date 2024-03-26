«Разместил объявление, мне ответили»: фигурант — о знакомстве с устроившими теракт в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 103 0

Восьмой фигурант дела о «Крокусе» заявил, что не знал о планах террористов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следствие тем временем требует арестовать мужчину на два месяца.

Восьмой фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что не знал о планах предполагаемых преступников. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала Басманного суда Москвы, куда доставили подозреваемого для избрания меры пресечения.

По версии следствия, уроженец Киргизии Алишер Касимов сдал устроившим теракт квартиру в Путилково, где те, как предполагается, готовились к преступлению. Сам мужчина утверждает, что ничего не знал.

«Я хотел сдать квартиру, разместил объявление на „Авито“, мне ответили», — заявил Касимов.

У мужчины трое детей, образование среднее. Есть свое кафе. Следствие ходатайствует перед судом о заключении Косимого под стражу на два месяца.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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