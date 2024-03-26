Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции Сегодня, 13:59 | Виктория Андреева Мировые новости 13 13

Если бы журналисту отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в течение нескольких дней.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Основателю портала WikiLeaks журналисту Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции. Такой вердикт вынес Высокий суд Лондона, сообщает The Guardian.