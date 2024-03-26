Послы оставили соболезнования в книге МИД России после теракта в «Крокусе»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

Трагедия унесла жизни 139 человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Послы иностранных государств в Москве в связи с терактом в «Крокусе» во время визита в МИД России 26 марта оставили записи в книге соболезнований.

В частности, это сделали послы Абхазии, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Таджикистана и других государств. Белорусский посол Дмитрий Крутой назвал теракт подлым злодеянием, а посол Израиля Симона Гальперин решительно осудила это преступление.

Помимо этого, посетившие МИД дипломаты возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при теракте.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

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