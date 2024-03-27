Банки спишут кредиты погибших при обстрелах приграничных регионов и терактах

Сбербанк рассказал о практике списания кредитов погибших при терактах
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как работает этот механизм?
Сбербанк всегда списывает все виды кредитов с клиентов, погибших во время боевых действий на приграничных территориях или в результате терактов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях», — цитирует заявление РИА Новости.
Живущие на приграничных территориях, а также эвакуированные, пострадавшие и погибшие в ходе СВО добавлены в спецпрограмму помощи заемщикам. Одна из мер — беспроцентная отсрочка по платежам до одного года.
Совкомбанк и «Хоум Банк», как отмечается, также единоразово спишут все кредиты пострадавшим от обстрелов в российских субъектах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать кредиты граждан, погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
- 27 мар
- Группа «Пикник» проведет в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
- 26 мар
- Семья из трех человек из Владимирской области погибла при теракте в «Крокусе»
- 26 мар
- Уголовное дело возбудили в отношении мужа экс-директора «Новой Голландии»
- 26 мар
- В Таджикистане опечатали дом семьи одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
- 26 мар
- Советы психолога: как помочь себе и близким пережить трагедию в «Крокусе»
- 26 мар
- SHAMAN направит средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим в «Крокусе»
- 26 мар
- Фельдшер московской скорой помощи рассказал о работе во время теракта в «Крокус Сити Холле»
- 26 мар
- Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта
- 26 мар
- В МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами «Крокуса»
- 26 мар
- Корчемный рассказал о подготовке к концерту «Пикника» в Петербурге
Читайте также
65%
-0.21 100.41
0.04
Нашли ошибку?