Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в «Крокус Сити»

Вечером 22 марта к работе на место ЧП в «Крокус Сити Холле» привлекли более 500 медиков, многие из которых вышли на смену по своему собственному желанию. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Врач 69-го отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ имени С. П. Боткина Альберт Корякин рассказал, что практически полный состав отделения был собран вечером 22 марта. Врачи оставались на работе больше чем на сутки, не отходили от пациентов, многие из которых были в критическом состоянии, пишет «Москва 24».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.