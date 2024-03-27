Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в «Крокус Сити»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в «Крокус Сити»

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта к работе на место ЧП в «Крокус Сити Холле» привлекли более 500 медиков, многие из которых вышли на смену по своему собственному желанию. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Врач 69-го отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ имени С. П. Боткина Альберт Корякин рассказал, что практически полный состав отделения был собран вечером 22 марта. Врачи оставались на работе больше чем на сутки, не отходили от пациентов, многие из которых были в критическом состоянии, пишет «Москва 24».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
27 мар
Группа «Пикник» проведет в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
27 мар
Банки спишут кредиты погибших при обстрелах приграничных регионов и терактах
26 мар
Семья из трех человек из Владимирской области погибла при теракте в «Крокусе»
26 мар
Уголовное дело возбудили в отношении мужа экс-директора «Новой Голландии»
26 мар
В Таджикистане опечатали дом семьи одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
26 мар
Советы психолога: как помочь себе и близким пережить трагедию в «Крокусе»
26 мар
SHAMAN направит средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим в «Крокусе»
26 мар
Фельдшер московской скорой помощи рассказал о работе во время теракта в «Крокус Сити Холле»
26 мар
Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта
26 мар
В МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами «Крокуса»
+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Потеряют все: для каких знаков коридор затмений особо опасен с 25 марта п...

Последние новости

2:52
Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Главное
2:38
Переступит черту? В Британии заявили о готовности принца Уильяма занять трон
2:24
Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в «Крокус Сити»
2:11
«Росатом» заработал на скачке цен на уран после заявлений США
2:02
Капитан обрушившего мост в США судна оказался гражданином Украины
1:57
Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
«Она погибла, разыскивая любовь, но так ее и не нашла»: какой смысл скрывался в записке актрисы Тимофеевой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок