«Даже не крупинка того, что произошло»: лидер группы «Пикник» о сгоревших в «Крокусе» инструментах

Музыканты готовятся к благотворительному концерту в память о жертвах теракта. Его можно будет увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский считает, что сгоревшие при пожаре в «Крокус Сити Холле» музыкальные инструменты — даже не крупица того, что произошло. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, как группа готовилась к концерту.

«У нас прогорело все, что можно. Но это не является даже крупинкой того, что произошло», — прокомментировал он.

Шклярский отметил, что некоторый люди специально приехали в петербургский БКЗ «Октябрьский» на сегодняшний концерт. Многие из них были в тот роковой день в «Крокусе». Они превзошли себя и свою боль, чтобы почистить память жертв теракта вместе с музыкантами.

Группа же, добавил Шклярский, продолжит делать свое дело.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Ранее 5-tv.ru писал, что судьба десятков людей остается неизвестной после теракта в «Крокусе».