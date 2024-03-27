Корчемный о подготовке к концерту «Пикника»: «То, что сгорели инструменты, не самое страшное»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Мероприятие состоится в Северной столице уже сегодня, в 19.00. РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию.

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Группа «Пикник» даст концерт в Петербурге в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Музыкант, бас-гитарист и бэк-вокалист коллектива Марат Корчемный рассказал, как проходит подготовка к мероприятию.

В Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится «Вечер памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле». На сцену выйдут группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический».

В Северной столице группа выступит с оркестром — так же планировалось и в Москве, — но на этом концерте было принято решение заменить несколько песен. Корчемный также рассказал, что все инструменты, которые были на сцене в «Крокусе», сгорели.

«Пришлось побегать по сусекам. Но оркестру, не знаю, сложнее, потому что они потеряли старинные инструменты <…> То, что сгорели инструменты, поверьте, это не самое страшное», — отметил участник «Пикника».

Ранее 5-tv.ru писал, что концерт начнется в 19:00 с минуты молчания, меры безопасности будут усилены. А в финале, наверняка, прозвучит и эта песня «Пикника» с названием «За невинно убиенных», написанная 30 лет назад, но попадающая в самое сердце как никогда раньше.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
27 мар
«Пикник» начал концерт в Петербурге с песни «Я — пущенная стрела»
27 мар
«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»
27 мар
Песков: Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе»
27 мар
«Акт гражданской позиции»: поклонница группы «Пикник» посетила вечер памяти
27 мар
Лидер группы «Пикник» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
27 мар
В Петербурге начался благотворительный концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта
27 мар
Выжившие в теракте в «Крокусе» супруги приехали на вечер памяти в Петербург
27 мар
Никто не забыт: группу «Пикник» назвали символом сопротивления терроризму
27 мар
Только это уместно: какие песни исполнят музыканты «Пикник» на концерте в Петербурге
27 мар
«Даже не крупинка того, что произошло»: лидер группы «Пикник» о сгоревших в «Крокусе» инструментах
+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

19:43
«Пикник» начал концерт в Петербурге с песни «Я — пущенная стрела»
19:37
Все дело в осанке: раскрыт секрет красивой фигуры после 40 лет
19:36
«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»
19:30
Песков: Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе»
19:26
«Акт гражданской позиции»: поклонница группы «Пикник» посетила вечер памяти
19:20
Лидер группы «Пикник» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице
Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок