Лидер группы «Пикник» Шклярский о вечере памяти: «Играть, несмотря ни на что»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 53 0

Концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе» состоится в Петербурге в 19:00. РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию.

Лидер группы «Пикник» Шклярский о вечере памяти: «Играть, несмотря ни на что»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что организовать музыкальный вечер в память о жертвах теракта в «Крокусе» было совсем непросто, однако от этой идеи никто и не думал отказываться. Несмотря на то, что инструменты сгорели в пожаре, а также наложились другие проблемы, их быстро решили, чтобы провести благотворительное мероприятие.

Вечер памяти будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

«Концерт начинается с ощущения, что той части задуманного не случилось, поэтому надо играть, несмотря ни на что. Люди тогда пришли на праздник. Я знаю, что некоторые люди, которые были в „Крокусе“, приехали из Москвы специально на сегодняшний концерт. То есть, они превозмогли себя и приехали специально доказать. Вот такие люди», — подчеркнул Шклярский.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании организации Западом терактов против РФ.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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