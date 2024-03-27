«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»

Артисты в очень короткие сроки готовились к благотворительному концерту в память о жертвах теракта в «Крокусе». Его можно увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.

Не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте группы «Пикник» и симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» в БКЗ «Октябрьский» в Санк-Петербурге, потому что их инструменты сгорели при пожаре в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал 5-tv.ru главный дирижер оркестра Михаил Голиков.

«Коллектив работал, планировал выступать. Я думаю, что это коллективное решение, несмотря на то, что на сцене нет некоторых музыкантов, которые были в Москве, поскольку у них сгорели инструменты», — прокомментировал он.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский между тем заметил, что оркестр все-таки сыграет всем недоброжелателям на зло.

Голиков также добавил, что знакомые музыканты и даже обычные люди помогают оркестру искать новые инструменты. Нашлись также и мастера, которые готовы изготовить их, но на это нужно время.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Пикник» о сгоревших в «Крокусе» инструментах.