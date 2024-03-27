«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»
Не все музыканты участвуют в концерте «Пикника» из-за сгоревших инструментов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Артисты в очень короткие сроки готовились к благотворительному концерту в память о жертвах теракта в «Крокусе». Его можно увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.
Не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте группы «Пикник» и симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» в БКЗ «Октябрьский» в Санк-Петербурге, потому что их инструменты сгорели при пожаре в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал 5-tv.ru главный дирижер оркестра Михаил Голиков.
«Коллектив работал, планировал выступать. Я думаю, что это коллективное решение, несмотря на то, что на сцене нет некоторых музыкантов, которые были в Москве, поскольку у них сгорели инструменты», — прокомментировал он.
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский между тем заметил, что оркестр все-таки сыграет всем недоброжелателям на зло.
Голиков также добавил, что знакомые музыканты и даже обычные люди помогают оркестру искать новые инструменты. Нашлись также и мастера, которые готовы изготовить их, но на это нужно время.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Пикник» о сгоревших в «Крокусе» инструментах.
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