«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 28 0

Не все музыканты участвуют в концерте «Пикника» из-за сгоревших инструментов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Артисты в очень короткие сроки готовились к благотворительному концерту в память о жертвах теракта в «Крокусе». Его можно увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.

Не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте группы «Пикник» и симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» в БКЗ «Октябрьский» в Санк-Петербурге, потому что их инструменты сгорели при пожаре в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал 5-tv.ru главный дирижер оркестра Михаил Голиков.

«Коллектив работал, планировал выступать. Я думаю, что это коллективное решение, несмотря на то, что на сцене нет некоторых музыкантов, которые были в Москве, поскольку у них сгорели инструменты»,  — прокомментировал он.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский между тем заметил, что оркестр все-таки сыграет всем недоброжелателям на зло.

Голиков также добавил, что знакомые музыканты и даже обычные люди помогают оркестру искать новые инструменты. Нашлись также и мастера, которые готовы изготовить их, но на это нужно время.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Пикник» о сгоревших в «Крокусе» инструментах.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
27 мар
«Пикник» начал концерт в Петербурге с песни «Я — пущенная стрела»
27 мар
Песков: Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе»
27 мар
«Акт гражданской позиции»: поклонница группы «Пикник» посетила вечер памяти
27 мар
Лидер группы «Пикник» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
27 мар
В Петербурге начался благотворительный концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта
27 мар
Выжившие в теракте в «Крокусе» супруги приехали на вечер памяти в Петербург
27 мар
Никто не забыт: группу «Пикник» назвали символом сопротивления терроризму
27 мар
Только это уместно: какие песни исполнят музыканты «Пикник» на концерте в Петербурге
27 мар
«Даже не крупинка того, что произошло»: лидер группы «Пикник» о сгоревших в «Крокусе» инструментах
27 мар
«Нас ничем не испугать»: зрители собрались на концерт группы «Пикник» в Петербурге
+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

19:43
«Пикник» начал концерт в Петербурге с песни «Я — пущенная стрела»
19:37
Все дело в осанке: раскрыт секрет красивой фигуры после 40 лет
19:36
«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»
19:30
Песков: Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе»
19:26
«Акт гражданской позиции»: поклонница группы «Пикник» посетила вечер памяти
19:20
Лидер группы «Пикник» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице
Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок