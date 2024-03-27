«Пикник» завершил вечер памяти песней «Там, на самом краю земли»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

Телеканал РЕН ТВ показывал благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

«Пикник» завершил вечер памяти песней «Там, на самом краю земли»

Фото: © РИА Новости / Виктория Уздина

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Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе» группа «Пикник» завершила песней «Там, на самом краю земли». Благотворительное выступление прошло в Петербурге 27 марта.

Во время исполнения композиции зрители зажгли фонарики. В конце песни поклонники «Пикника» встали.

Благотворительный концерт завершился бурными овациями. Люди несли музыкантам цветы и под аплодисменты благодарили их.

Музыканты «Пикника» начали концерт с минуты молчания. В исполнении рок-группы прозвучали песни: «Я — пущенная стрела», «Настоящие дни», «Египтянин», «Танго «Черная каракатица», «Великан», «От Кореи до Карелии», «Разноцветные ленты», «Под желтым солнцем» и другие.

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Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе». РЕН ТВ вел прямую трансляцию мероприятия, телеканал также присоединился к благотворительной акции группы.

Внести свой вклад могут все желающие — для этого нужно отправить SMS на номер 3443 со словом «благо» и суммой пожертвования либо отсканировать QR-код.

Деньги поступят в благотворительный фонд «Гольфстрим», который займется их распределением, позже будет опубликована полная финансовая отчетность. В связи с санкциями с телефона Samsung можно сделать перевод только через СБП.

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