Артисты присоединились к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 135 0

Звезды эстрады разных поколений исполнили песни Муслима Магомаева и напомнили, как важно слушать действительно великие творения.

Фото, видео: vk.com; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Артисты современой эстрады разных поколений присоединились к акции «Голос мой услышь», проводимой в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Звезды исполнили трогательные, цепляющие за душу песни Муслима Магомаева и призвали слушать действитель великие композиции.

Выпущенные композиции с коллаборациями разных звезд шоу-бизнеса вошли в альбом, который получил название «Голос мой услышь». В нем 12 песен Муслима Магомаева, которые так знакомы соотечественникам.

Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», который носит имя великого певца Муслима Магомаева.

И молодые артисты, и их опытные наставники постарались очень бережно исполнить великие песни, сохранив мелодизм. В альбоме «Голос мой услышь» — вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.

Уже известно, что в записи приняли участие: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила VK Музыка.

Слушая этот альбом люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены потерпевшим. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы.

Теракт в «Крокус Сити Холл»

Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла незадолго до выстулпения группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать всех, кто попадался под руку, включая детей. Затем — сожгли концертный зал.

Спасатели несколько суток вели поисковые работы на месте теракта. В результате трагедии, по последним данным, скончались 143 человека, включая несовершеннолетних. Процедура опознания все еще не завершена.

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