На Пятом канале акция «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. На этот раз он отличается от нашей традиционной акции.

Сегодня мы просим вас — зрителей Пятого канала — оказать помощь тем людям, которые пострадали во время бесчеловечного теракта в «Крокус Сити Холле», а также при варварских обстрелах Белгородской области.

Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22.

Художница Алена Казинская теперь не снимает шарф с своим же собственным рисунком. Ведь это он спас ей жизнь в «Крокус Сити Холле», когда там начался пожар.

«Поскольку именно его я мочила, прижимала. Благодаря тому, что я по мотивам своих работ делаю эти шарфы, в том числе я осталась жива», — рассказывает Казинская.

Спасаясь от огня и дыма, Алена с подругой и другими зрителями пряталась в туалете. Только там и оставался кислород, когда в холле уже нечем было дышать.

Самыми страшными и долгими были минуты, когда в кромешной тьме, на ощупь и задыхаясь, искали выход на улицу. Уже в больнице, очнувшись в реанимации, Алена узнала, что у нее ожог легких.

До выздоровления еще далеко. Впереди — долгий прием лекарств, ингаляции, обследования. Во сколько это обойдется, пока даже сложно подсчитать.

Одиннадцатилетний Артем из Белгорода плачет от страха каждый раз, когда слышит взрывы. Во время украинских ракетных атак на город семья не может укрыться в убежище.

Из-за аневризмы вены Галена — это серьезная аномалия в головном мозге — Артем с рождения не встает с постели. И дышать приходится через трубку в горле.

А еще у Артема эпилепсия, из-за постоянного стресса от обстрелов приступы участились. Мальчика пришлось перевезти в хоспис за несколько десятков километров от Белгорода.

Теперь, в безопасности и под присмотром врачей, он чувствует себя намного лучше. Оставаться в хосписе уже не обязательно, но и домой сейчас не уехать.

«В Белгород я вернуться с детьми не могу. С Темой ты не встанешь и не побежишь в случае чего. Я одна с двумя детьми. Даже когда обстрелы идут, я Тасю ставлю в коридор, быстро отсоединяю Тему от всех аппаратов и прибегаю с ним туда», — говорит Виолетта Шепель, мама Артема.

Если в квартире пропадет электричество и перестанет работать кислородный аппарат, мальчик погибнет в течение часа. Поэтому семья очень хочет хотя бы на время переехать.

Врачи советуют отправиться в Краснодарский край. Но для того, чтобы перевезти ребенка-инвалида, постоянно подключенного к аппаратам жизнеобеспечения, нужно 550 тысяч рублей — таких денег у семьи Артема нет.

Четырехлетняя Лиза живет в том же хосписе, у нее детский церебральный паралич. Она может дышать самостоятельно, но, как и Артем, практически неподвижна — питание получает через зонд.

Девочка не говорит, но при этом ее все равно называют очень общительной. Датчик круглые сутки измеряет пульс и давление Лизы.

В любой момент она может потерять сознание и перестать дышать. Чтобы подобрать терапию, нужно пройти обследование.

«В силу того, что в Белгороде та клиника, которая обследовала Лизу, сейчас не работает, везти ребенка в Белгород опасно, мы вынуждены ставить вопрос о том, что ребенка нужно переводить куда в другое учреждение», — объясняет главный врач детского хосписа «Изумрудный город» Инна Черкасова.

Лизу ждут в Москве — не только лучшие врачи, но еще мама и старший брат. Семья переехала туда из Белгородской области, потому что у Димы нашли онкологическое заболевание.

Его удалось победить, но осложнения еще остаются. И он очень скучает по своей сестре.

«Состояние ее очень ухудшается. То ли это эпилептические приступы, то ли это просто приступы, которые никто не может определить, потому что пока терапия не особо помогает. Я очень надеюсь, что, вернувшись в Москву, здесь уже смогут решить вопрос с ее развивающимися заболеваниями», — говорит Алена Ткач, мама Лизы.

Чтобы попасть из хосписа под Белгородом в московскую клинику, за Лизой тоже нужно отправить реанимобиль: в дороге она сможет получать питание через специальный аппарат и при необходимости — кислород. Стоимость поездки — 240 тысяч рублей, такой суммы у семьи нет.

Мы с вами, все вместе, можем помочь Артему и Лизе, а также Алене, которая, продолжая лечение, уже готовит выставку картин в память о жертвах и пострадавших в «Крокусе».

Помогите сейчас — завтра будет поздно! В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь, обратившись напрямую в благотворительный фонд.