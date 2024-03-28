«Это политика США»: Шольц заявил об отсутствии разведданных у ФРГ о теракте в РФ

Немецкий канцлер напомнил о предупреждении Вашингтона о грядущей опасности за неделю до трагедии в Подмосковье.

Спецслужбы Германии не располагали предварительными данными о готовящемся теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Maerkische Allgemeine Zeitung, подчеркнув, что американская разведка могла знать о нападении.

«Это часть политики правительства США — предупреждать другие страны, когда они получают такие сведения», — добавил он.

Шольц напомнил о предупреждении Штатов об опасности готовящегося в Москве теракта за неделю до трагического вечера в «Крокусе». Кроме того, канцлер ФРГ выразил соболезнования в связи с тем, что данный «ужасный теракт все-таки произошел».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал заявления США о теракте в «Крокусе» с желанием отвлечь внимание.