Агаларов: в «Крокусе» были заперты двери только в служебные помещения
Сын владельца здания, где произошел теракт, рассказал о том, что ему известно.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Эвакуационные выходы в концертном зале «Крокус Сити Холла» во время теракта работали в штатном режиме, а заперты были двери, ведущие в служебные помещения. Об этом в эфире одного из федеральных каналов завил певец Эмин Агаларов, сын президента Crocus Group Араза Агаларова.
По его словам, в самом концертном зале было достаточно много пожарных выходов, а за кулисами — гримерок, студий звукозаписи и прочих помещений.
«Многие технические коридоры ведут обратно в фойе. Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери, которые по пожарным нормам железные, закрыты, так как туда допускали только персонал в свое время, по карточкам», — сказал Агаларов.
Певец также отметил, что, судя по видео, снятым людьми непосредственно во время теракта, можно понять, что пожарные выходы открыты, и именно через них зрители спасались от открытого террористами огня.
«Примерно шесть тысяч человек покинуло здание. Большинство гостей „Крокус Сити Холла“ успели его покинуть», — отметил он.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.
По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что окончательного решения по восстановлению «Крокуса» еще не принято.
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