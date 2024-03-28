Агаларов: окончательного решения по восстановлению «Крокуса» еще не принято

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Какие варианты рассматриваются в отношении разрушенного огнем строения?

Агаларов: окончательного решения по восстановлению «Крокуса» еще не принято

Фото: Любимов Андрей / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» еще нет. Об этом в эфире одного из федеральных каналов завил певец Эмин Агаларов, сын президента Crocus Group Араза Агаларова.

По его словам, при принятии решения будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также с учетом настроений в обществе.

«Я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей. С нашей стороны что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте», — сказал Агаларов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.

По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что более 70 пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжают лечение в больницах.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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