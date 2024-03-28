Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом

Роскомнадзор усиленно мониторит социальные сети и Telegram-каналы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ходе активной проверки фиксируются «факты умышленного разгона различных вбросов по следам теракта». Речь идет как о фейковых сообщениях, так и призывах к экстремизму.

За последние двое суток Роскомнадзор уже заблокировал 11 Telegram-каналов с террористическим контентом. Там анонсируют якобы новые готовящиеся нападения. Всего после теракта в «Крокусе» было удалено и заблокировано порядка 600 ресурсов на всех площадках, добавили в ведомстве.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь. Они не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Киргизии призвали своих граждан в России не поддаваться на попытки вербовки для совершения терактов. Злоумышленники действуют через соцсети, мессенджеры и сайты знакомств.