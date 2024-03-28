Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом

Фиксируются факты распространения фейков и призывов к экстремизму.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Роскомнадзор усиленно мониторит социальные сети и Telegram-каналы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В ходе активной проверки фиксируются «факты умышленного разгона различных вбросов по следам теракта». Речь идет как о фейковых сообщениях, так и призывах к экстремизму.
За последние двое суток Роскомнадзор уже заблокировал 11 Telegram-каналов с террористическим контентом. Там анонсируют якобы новые готовящиеся нападения. Всего после теракта в «Крокусе» было удалено и заблокировано порядка 600 ресурсов на всех площадках, добавили в ведомстве.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь. Они не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Киргизии призвали своих граждан в России не поддаваться на попытки вербовки для совершения терактов. Злоумышленники действуют через соцсети, мессенджеры и сайты знакомств.
- 28 мар
- «Расходный материал»: мог ли Киев быть заказчиком теракта в «Крокусе»
- 28 мар
- Во имя жизни: звезды эстрады заявили о важности проекта «Голос мой услышь»
- 28 мар
- Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
- 28 мар
- «Это единение, консолидация»: Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь»
- 28 мар
- Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами
- 28 мар
- Агаларов: в «Крокусе» были заперты двери только в служебные помещения
- 28 мар
- Песков призвал относиться с осторожностью к публикациям западных СМИ о теракте
- 28 мар
- В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов
- 28 мар
- Агаларов: окончательного решения по восстановлению «Крокуса» еще не принято
- 28 мар
- Стас Михайлов поддержал акцию «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Читайте также
42%
0.02 100.27
-0.14
Нашли ошибку?