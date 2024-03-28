В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов

Минтруда Киргизии призывает своих граждан, находящихся в России, не поддаваться на попытки вербовки для совершения терактов. Заявление обнародовано на сайте министерства.

«Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях, а также осуществлять контроль за детьми», — говорится в заявлении.

По данным представительства министерства труда, соцобеспечения и миграции Киргизии в России, злоумышленники через соцсети и мессенджеры активно вербуют граждан, в том числе несовершеннолетних, для участия в терактах на территории РФ. Используются также сайты знакомств.

Анализируя переписки в различных группах, вербовщики вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальных и другим признакам. Под их прицел попадают в основном люди в депрессии или испытывающие какие-то трудности. Ведомство напомнило, что за участие в теракте грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам объяснили, как действовать при звонках с призывами совершить теракт. Число таких предложений особенно возросло после трагедии в «Крокусе».