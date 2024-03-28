«Были те, кто спаслись из «Крокуса»: Бурунов назвал масштабным и значимым концерт группы «Пикник»

Артист рассказал, что ему удалось пообщаться с одним из музыкантов, принимавших участие в концерте.

Актер Сергей Бурунов считает, что состоявшийся в БКЗ «Октябрьский» концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» — значимое событие. Своими эмоциями он поделился с 5-tv.ru в кулуарах церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

По словам Бурунова, ему после выступления написал бас-гитарист и бэк-вокалист рок-группы «Пикник». Марат Корчемный. Он рассказал, что был потрясен невероятным количеством зрителей, которые пришли на их благотворительный концерт.

«Даже были люди, которые спаслись в трагедии в „Крокусе“ и приехали, поддержали. Для группы „Пикник“ это было значимое событие, с оркестром. По-моему, у них еще не было такого масштабного», — прокомментировал Бурунов в кулуарах церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Актер также добавил, что музыканты сильно сокрушались.

«Не от того, что выжили, а от того, что инструменты пропали. Ну это музыканты», — отметил Сергей.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский ранее высказался, что сгоревшие при пожаре в «Крокус Сити Холле» музыкальные инструменты — даже не крупица того, что произошло. По его словам, группа продолжит делать свое дело.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бурунов рассказал о том, как спасал помощницу из «Крокуса».