Фигурантов дела о теракте доставили в «Крокус» для следственных действий
По последним данным, число погибших в теракте достигло 143 человек. Следственные мероприятия продолжаются.
Фото, видео: Любимов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru
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В «Крокус Сити Холле» проходит проверка показаний на месте преступления. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.
По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы до 22 мая. Следственные мероприятия продолжаются.
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