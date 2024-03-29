Сбитого убегающими из «Крокуса» террористами мальчика проведал хоккеист Ковальчук
Сбитого убегающими из «Крокуса» террористами мальчика проведал Ковальчук
Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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А вот те, кто не смог навестить его лично, прислали видеописьма.
В одной из московских больниц произошло маленькое чудо. Сначала несколько кадров, а потом поясним, что случилось.
На видео — восьмилетний Илья, мы уже рассказывали о том, как его на машине сбили убегающие из «Крокуса» террористы. Мальчик пошел на поправку, его перевели в обычную палату.
Сам он занимается хоккеем и к нему в гости пришел кумир, один из лучших хоккеистов России Илья Ковальчук. А вот те, кто не смог навестить, прислали видеописьма.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
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