Новый задержанный и украинский след: последние новости о теракте в «Крокусе»

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Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Установлено, что исполнителей финансировали из-за границы, а именно — с Украины.

У «Крокус Сити Холла» монтируют площадку для панихиды по 144 погибшим в результате атаки террористов. Тем временем, в больницах остаются более 70 пострадавших, 20 из них готовятся к выписке.

Красногорские врачи сегодня отправили домой еще одного пациента. У девушки были ожоги и отравление продуктами горения.
В тот роковой вечер она пришла на концерт вместе с мамой и сестрой-школьницей. Они потеряли друг друга в толпе, когда началась стрельба и паника.

«На улице было страшно, я не знала, ушли или не ушли. Я добралась до двери, спряталась за ней. Услышала мужские голоса, и тут 50 на 50 — либо убьют, либо спасут», — вспоминает Камила Лугуева.

Новые детали появляются и в расследовании теракта. Задержан еще один подозреваемый. Предположительно, он участвовал в финансовой цепочке. Деньги, как установили следователи, шли с Украины. Для подготовки нападения террористы получали крупные суммы, в том числе в криптовалюте.

И, как выяснилось, один из фигурантов, который непосредственно участвовал в атаке, и считается лидером боевиков, уже провел пять лет в тюрьме на Родине.

Следователи по крупицам восстанавливают полную картину. Собирают показания и вещественные доказательства. Активная работа ведется и с подозреваемыми, в том числе на месте трагедии. К «Крокусу» их привозят по одному.

Ранее 5-tv.ru писал, что третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов обжаловал арест.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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