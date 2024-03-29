СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
По данным правоохранителей, всего было задержано 12 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze
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Следственный комитет России ходатайствует об аресте девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Материалы дела уже поступили в Басманный суд Москвы.
Согласно поступившей информации, речь идет о Лутфуллои Назримаде.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ислам Халилов, помогавший эвакуировать людей из здания «Крокус Сити Холла» во время теракта, получил медаль мусульман России «За заслуги».
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