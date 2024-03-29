Спасавшего людей в «Крокусе» Ислама Халилова наградили медалью мусульман России

Ислам Халилов, помогавший эвакуировать людей из здания «Крокус Сити Холла» во время теракта, получил медаль мусульман России «За заслуги». Награду 15-летнему герою вручил председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин.

Церемония награждения состоялась в Соборной мечети Москвы 29 марта. Стоит отметить, что день был выбран не случайно, пятница — священный день для мусульман.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов работал гардеробщиком. Когда раздались выстрелы, школьник выступил в роли регулятора, направляя людей к выходу. Заметив, что многие направляются в тупик, он взял на себя ответственность вывести группу без пострадавших из здания.

«Я понимал, что, если я буду стоять в шоковом состоянии, как некоторые, я могу потерять также свою жизнь и жизнь сотен людей», — рассказал многим позже юный герой.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что сбитого убегающими из «Крокуса» террористами мальчика проведал хоккеист Ковальчук.