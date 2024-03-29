Погибших в «Крокусе» Наталью Бондарь и ее маму похоронили в ЛНР

Погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» Наталью и Светлану Бондарь похоронили в поселке Краснореченское ЛНР. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

По словам главы республики Леонида Пасечника, родственники решили похоронить мать и дочь в их родном поселке, несмотря на то, что в последнее время они проживали в Московской области. Он выразил соболезнования близким погибших, пообещав оказать всю необходимую помощь при захоронении.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Крокус Сити Холле» погибли сестры Анна и Татьяна Макарские, пережившие теракт в Волгодонске в 1999 году.