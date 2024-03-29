Погибших в «Крокусе» Наталью Бондарь и ее маму похоронили в ЛНР

Женщины в последнее время проживали в Московской области.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» Наталью и Светлану Бондарь похоронили в поселке Краснореченское ЛНР. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.
По словам главы республики Леонида Пасечника, родственники решили похоронить мать и дочь в их родном поселке, несмотря на то, что в последнее время они проживали в Московской области. Он выразил соболезнования близким погибших, пообещав оказать всю необходимую помощь при захоронении.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Крокус Сити Холле» погибли сестры Анна и Татьяна Макарские, пережившие теракт в Волгодонске в 1999 году.
- 29 мар
- Память жертв теракта в «Крокусе» почтили на фестивале «Брат 2: живой Soundtrack»
- 29 мар
- «Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
- 29 мар
- Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
- 29 мар
- Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram
- 29 мар
- Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»
- 29 мар
- В Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
- 29 мар
- «Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве
- 29 мар
- Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
- 29 мар
- Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
- 29 мар
- СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Читайте также
75%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?