«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 96 0

У погибших в «Крокусе» сестер Макарских остались четверо детей и пожилая мать

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Их родственники несколько дней надеялись, что им удалось выжить.

В «Крокус Сити Холле» погибли сестры Анна и Татьяна Макарские, которые пережили теракт в Волгодонске в 1999 году. Об этом 5-tv.ru рассказала подруга семьи Татьяна Ремшит.

По ее словам, Анна приехала к своей сестре Татьяне в Москву из Волгодонска специально, чтобы посетить концерт группы «Пикник». После случившегося девушки перестали выходить на связь, но родные еще несколько дней надеялись, что те живы и находятся в больнице.

Однако чуда не произошло. О смерти сестер Макарских близкие узнали 26 марта.

«Мне позвонили, сказали, что они в списке погибших. Остались детки: и у Тани есть двое деток, и у Ани там в Волгодонске двое», — говорит Ремшит.

Семья Макарских была одной из тех, кто пережил теракт в Волгодонске. Взрыв произошел в соседнем с их домом здании.

Тогда трагедия унесла жизни 19 человек, еще 89 были госпитализированы. По словам Ремшит, сейчас мать погибших девушек ни с кем не общается, уделяя время лишь внукам.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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