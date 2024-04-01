Боевая работа штурмовиков Су-25. Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Штурмовики Су-25
На этих кадрах показана работа армейской авиации на северодонецком направлении — там экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила противника.
«Выполнили взлет парой с аэродрома базирования, выход в район цели, выход на боевой курс, атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Лемур».
Саперы
А на этих кадрах уже показана работа инженерно-саперных отрядов по разминированию местности освобожденных от националистов населенных пунктов Луганской Народной Республики.
В первую очередь саперы разминируют объекты гражданской инфраструктуры для проведения новых коммуникаций, восстановления автомобильных дорог. Кроме того, специалисты ведут сплошную очистку сельхозугодий региона для дальнейшей обработки и засева плодородных земель.
Все обнаруженные боеприпасы уничтожаются методом подрыва накладным зарядом на специализированном полигоне.
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