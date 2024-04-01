Боевая работа штурмовиков Су-25. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 47 0

Российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовики Су-25

На этих кадрах показана работа армейской авиации на северодонецком направлении — там экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

«Выполнили взлет парой с аэродрома базирования, выход в район цели, выход на боевой курс, атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Лемур».

Саперы

А на этих кадрах уже показана работа инженерно-саперных отрядов по разминированию местности освобожденных от националистов населенных пунктов Луганской Народной Республики.

В первую очередь саперы разминируют объекты гражданской инфраструктуры для проведения новых коммуникаций, восстановления автомобильных дорог. Кроме того, специалисты ведут сплошную очистку сельхозугодий региона для дальнейшей обработки и засева плодородных земель.

Все обнаруженные боеприпасы уничтожаются методом подрыва накладным зарядом на специализированном полигоне.

Тема:
Спецоперация
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