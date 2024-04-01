Погодные качели: заморозки придут в Москву после аномального тепла

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Заморозки придут в Москву после аномального тепла

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Жителей Петербурга ждет похожая картина.

Сегодня в Москве будет побит погодный рекорд. В понедельник и вторник в столице до 22 градусов тепла. Это по-настоящему летний показатель.

Но потепление в городе окажется недолгим. Уже в среду начнутся первые весенние ливни. Под влиянием холодного атмосферного фронта температура будет постепенно снижаться. Уже к ночи пятницы в Москве снова ожидаются заморозки.

Схожая картина и в Санкт-Петербурге. Сегодня днем в городе будет непривычно жарко, до плюс 18. Но к середине недели резко похолодает. Синоптики прогнозируют 3 апреля небольшой снег и до пяти градусов мороза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российские регионы пришла автомобильная весна. Синоптики обещают устойчивое потепление, а значит — водителям можно «переобуваться».

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

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