Артиллеристы боеприпасами «Краснополь» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 127 0

Артиллеристы с помощью боеприпасов «Краснополь» уничтожили позиции ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По словам бойцов, благодаря этим снарядам результативность работы возрастает в разы, а точность стрельбы — стопроцентная.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы

На этих кадрах показана работа расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» группировки войск «Восток». Бойцы уничтожают важные цели на позициях боевиков ВСУ с помощью корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь».

Снаряд оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая производит поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. По словам артиллеристов, с «Краснополем» результативность работы возрастает в разы, точность стрельбы — стопроцентная, дальность — около 25 километров.

Армейская авиация

А на этих кадрах показана работа ударной вертолетной группы армейской авиации ВКС РФ севернее Работино в Запорожской области. Вертолетами Ка-52 и Ми-28 был нанесен удар, в результате которого ВСУ понесли потери в количестве не менее 35 боевиков, а также трех единиц бронетехники.

Удар по целям производился неуправляемыми авиационными ракетами с максимально близкого расстояния.

Тема:
Спецоперация
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