Киевский режим потерял до 50 боевиков, а также большое количество техники.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
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Российские военные поразили пункт временной дислокации наемников в районе Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.
Удары по пункту с украинскими наемниками наносился при помощи оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Киевский режим в результате лишился до 50 боевиков, пяти автомобилей, двух гаубиц Д-20, а также станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной американский танк Abrams был уничтожен на авдеевском направлении.
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