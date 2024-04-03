Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 54 0

Еще пятеро остаются в больницах.

Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Количество детей, погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Сегодня, по словам омбудсмена, в больницах после трагедии остаются пять детей. У двоих из них тяжелое состояние. Всего травмы получили семь ребят, двое уже находятся дома и продолжают лечение.

«Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — добавила Львова-Белова.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диловар Исломов, который является фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест.

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