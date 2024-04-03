Мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о трагедии

Женщину и невестку почти неделю допрашивали в Душанбе.

Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева назвала страшным горем произошедшее в Подмосковье. В беседе с РИА Новости она выразила соболезнования потерявшим в трагедии близких.

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — сказала она.

Нарзуллаева добавила, что все еще не понимает, почему случился этот теракт. По словам женщины, ее и невестку после известий о задержании Юсуфзоды почти на неделю забрали на допрос в Душанбе.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из устроивших теракт в «Крокусе» довел свою жену до реанимации.