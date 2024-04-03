«Это очевидно»: в Венгрии сделали заявление о приглашении Украины в НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 1 0

Сийярто: Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года

«Это очевидно»: в Венгрии сделали заявление о приглашении Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим стремился вступить в Североатлантический альянс последние годы.

Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса, который пройдет в Вашингтоне летом 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие», — подчеркнул дипломат в беседе с журналистами после заседания совета глав МИД стран Североатлантического альянса.

Сийярто отметил, что в НАТО все же намерены увеличить свою роль в военной поддержке Украины, а именно, в поставках оружия и подготовке ВСУ. При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт в этом участвовать не намерен ни в какой форме.

О том, что НАТО собирается поменять подход к помощи Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, Западу стоит взять на себя обязательства, причем, причем — в многолетней перспективе.

«Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя», — заявил Столтенберг перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной.

Тема:
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