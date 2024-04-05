Несмотря на опасность: жители Белгородской области восстанавливают свои дома

Киевский режим продолжает придерживаться своей тактики и бить по мирным людям и гражданским объектам.

По другую сторону границы, в Белгородской области, жители приграничных сел восстанавливают свои дома после обстрелов украинских боевиков.

Действовать приходится крайне осторожно — вражеские дроны регулярно залетают на нашу территорию.

Причем ВСУ специально выбирают жилые кварталы и гражданские автомобили, пытаясь запугать население. Но, как убедился корреспондент «Известий» Владислав Харченко, сделать это не так просто.

Опустевшие улицы села Гора-Подол серьезно разрушены ударами артиллерии ВСУ. Дома превратились в руины, на обочине рядом со зданием школы стоит сгоревшая до тла машина.

Вот так сейчас выглядит автомобиль, который сгорел в результате попадания, и вот видно фрагмент от БПЛА. Это ВОГ, который сбросили, а вообще прилет был в дом, который находится через дорогу — прямое попадание ракеты «Града». Именно так сейчас выглядят практически все улицы приграничных сел.

«Были два прилета, повылетали и стекла, и вообще все, что можно», — рассказывает местный житель.

В гараже разрушены крыша и стены. Взрывной волной выбило заднее стекло в машине. Десятки осколков изрешетили кузов.

«Его не достать, там он вот такой», — мужчина показывает, как пытается достать осколок из кузова машины.

Из Гора-Подола эвакуировали почти всех местных жителей. Но некоторые все равно рискуют жизнью и приезжают домой. Кормят животных и даже под обстрелами начинают приводить в порядок свои участки.

«У нас еще в Казинке хозяйство. Мы туда ездим или ходим пешком, когда как придется. В зависимости от того, как дроны летают. Там постоянно стреляют вообще. Там же даже улиц нет уже», — отметил Владимир Пигида, местный житель.

Юлия Новомлинская только вернулась из Козинки. Носила еду домашним питомцам. Рядом с ее домом было сразу три прилета. Дом удар выдержал, но взрывной волной в детской комнате вырвало оконную раму. Рассказывает, что они с супругом чудом остались живы.

«Ночью это было. Что-то с чем-то, что-то летит, свистит, а что и куда, не понимаешь. Мы вовремя вывезли дочку, она оставалась с нами до последнего. Мы только дочку вывезли и прилетело», — поделилась Новомлинская.

Не дремлют и вражеские БПЛА расчеты. Чем ближе к госгранице — тем опаснее. Дроны противника постоянно пытаются атаковать гражданские автомобили.

Раньше эта дорога была одной из основных транспортных артерий, которая соединяла две братские страны — Россию и Украину. Но из-за непростой оперативной обстановки сейчас здесь никто не проезжает. Можно видеть, что до границы отсюда всего пять километров.

Сейчас в Грайворонском приграничье интенсивность обстрелов немного снизилась. Но тактика киевского режима — бить по мирным людям и гражданским объектам — осталась. Поэтому возвращаться домой пока еще рано, находиться здесь небезопасно.