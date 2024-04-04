Была и в день теракта: кадры последних пожарных проверок в «Крокусе»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 2 103 0

Опубликованы кадры последних пожарных проверок в «Крокусе»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Десятки специалистов отрабатывали свои действия 22 марта при возможном ЧП. И никто даже не догадывался, что уже вечером им придется повторять их вновь.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры последних пожарных проверок в подмосковском «Крокус Сити Холле» и прилегающих локациях. На кадрах зафиксированы проверки за 2, 16, 27 февраля и 22 марта — в день теракта.

На кадрах специалисты пожарной инспекции, а также сотрудники «Крокус Сити Холла», «Вегас Сити Холла» и «Крокус Сити Океанариума» проговаривают и отрабатывают свои действия при возможном ЧП. Например, тестируют автоматические системы пожаротушения, сигнализацию, пожарные гидранты.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы 10 человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасавший людей в «Крокусе» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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