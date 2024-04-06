САУ «Акации» наносят удары по позициям противника. Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Удары с воздуха

На этих кадрах показана работа ударной группы армейской авиации ВКС РФ, в состав которой входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Летчики поразили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на купянском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Артиллеристы бьют точно в цель

А на этих кадрах уже показана работа расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация». Артиллеристы уничтожили минометный расчет и склад боеприпасов украинских националистов на авдеевском направлении.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы бойцы выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, нанеся удары по выявленным целям.