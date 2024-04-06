САУ «Акации» наносят удары по позициям противника. Лучшее видео из зоны СВО за день

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Удары с воздуха
На этих кадрах показана работа ударной группы армейской авиации ВКС РФ, в состав которой входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
Летчики поразили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на купянском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
Артиллеристы бьют точно в цель
А на этих кадрах уже показана работа расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация». Артиллеристы уничтожили минометный расчет и склад боеприпасов украинских националистов на авдеевском направлении.
В ходе ведения контрбатарейной борьбы бойцы выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, нанеся удары по выявленным целям.
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