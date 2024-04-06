Власти Орска: в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 16 0

Проживающих в опасной зоне людей призвали принять срочные меры к эвакуации.

Власти Орска: в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города

Фото: Пузырев Сергей / ТАСС

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении.

Там отметили, что автобусы для эвакуации ожидают людей на пересечении улиц Карла Маркса и 1-го Мая.

Прорыв дамбы, защищающий город от реки Урал, произошел вечером 5 апреля. МЧС ведет беспрерывную работу по ликвидации ЧП. Согласно последним данным ведомства, для этого привлечено порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер. 

Продолжается и эвакуация жителей из зоны возможного затопления. Всех отправляют в пункты временного размещения.

Как отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест. В настоящий момент в них размещены 147 человек, из них 52 ребенка.

 В городе введен режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка. Уже отключены подтопленные объекты энергетики.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы.

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