Новый прорыв дамбы произошел в Орске, в поселке Никель идет эвакуация. Об этом «Известиям» сообщили в МЧС России.

«Очередной раз подмыло дамбу, прорыв, да. Вода прибывает», — говорится в сообщении.

Сейчас в Орске действуют 12 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Власти увеличат их число в случае необходимости.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.

Всего в Оренбургской области подтоплено почти 4,3 тысячи жилых домов, около 8,5 тысячи дачных участков и 47 мостов. Один из прорывов уже удалось ликвидировать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В регион направлен дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область.