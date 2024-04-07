Новое заявление Бузовой о материнстве вызвало переполох в сети
Бузова старается следить за репутацией из-за будущего материнства
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артистка рассказала, что всегда помнит о самой важной роли.
Певица и телеведущая Ольга Бузова в последнее время старается особенно не делиться подробностями личной жизни, которая так интересует ее поклонников.
Однако звезда не скрывает — она действительно думает о материнстве. Последнее интервью артистки вновь вызвало бурные обсуждения среди ее фанатов.
Так, Бузова призналась, что старается тщательно следить за собственной репутацией, ведь готовится стать мамой. Звезда помнит, что в дальнейшем она будет воспитывать наследников, поэтому стремится «держать статус».
Знаменитость также отметила, что ее спутник по жизни обязательно поймет, как ему повезло с избранницей. Кроме того, у них точно будут искренние и настоящие отношения.
«Я верю в любовь, в чувства, что все будет по-особенному, по-настоящему. Более того, мой будущий муж поймет, что ему действительно достался бриллиант, а на моих детей в школе никто никогда не покажет пальцем. Я очень слежу за своей репутацией, потому что в будущем я мама», — цитирует слова знаменитости Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова рассказала о богатых ухажерах.
- 6 апр
- «Хожу на свидания»: Бузова рассказала о богатых ухажерах
- 4 апр
- «Я еще верю»: сидит ли Ольга Бузова на сайтах знакомств
- 3 апр
- Бузова о Волочковой и алкоголе: «Она и для храбрости, и для настроения»
- 3 апр
- Сама уже не справляется: отекшей Бузовой потребовалась помощь после отпуска
- 31 мар
- «Я счастлива»: Краймбрери утерла Бузовой нос новым признанием о романе с Давой
- 29 мар
- «На всю страну»: Погребняк сделала важное заявление о личной жизни
- 26 мар
- На этот раз все серьезно: Ольга Бузова интригует фанатов намеками на свадьбу
- 13 мар
- «Рыдать, как Бузова»: Катя Гусева призналась, что не получает желанных подарков
- 11 мар
- «Поездка вернула меня к истокам»: оконфузившаяся Бузова дала волю эмоциям
- 9 мар
- Бузова кусает локти: Краймбрери впервые появилась на публике с Давой и подтвердила роман
Читайте также
87%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?