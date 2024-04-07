Российские военные уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО

Минобороны России сообщило 7 апреля, что российские военные в рамках специальной военной операции уничтожили склад Вооруженных сил Украины, содержащий переданные Киеву безэкипажные катера из стран НАТО.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что силы РФ ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗКР) С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Кроме того, уничтожена техника армии Украины в 107 районах. Российские военные сбили 293 дрона противника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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