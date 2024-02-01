Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21 0

В октябре 2021 года кинооператор Галина Хатчинс погибла в результате несчастного случая на съемочной площадке. Ее смертельно ранила пуля, выпущенная из револьвера артиста.

Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M10s

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Американский актер Алек Болдуин заявил в суде, что невиновен в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Артист выстрелил из револьвера во время репетиции одного из эпизодов.

Пули оказались боевыми, а не бутафорскими, после выстрела с ранениями в больницу попали Хатчинс и режиссер Джон Соуза. Женщина в итоге не выжила.

Как позже заявлял Болдуин, на спусковой крючок он не нажимал. По его словам, выстрел случился произвольно.

Родственники оператора подали в суд на артиста и команду создателей фильма. Расследование продолжалось в течение года.

Весной 2023-го с актера были сняты все обвинения. Следствие сочло, что доказывающих его вину улик недостаточно.

Но после очередной экспертизы пистолета стало ясно — выстрел был невозможен без нажатия на спусковой крючок. Дело, как отмечается, возобновили.

Болдуин снова оказался перед присяжными. После рассмотрения ситуации и результатов экспертизы они пришли к выводу, что на этот раз улик достаточно для дальнейших разбирательств.

Судебное заседание назначено на 1 февраля. Артист надеется на ускоренную процедуру: он отказался присутствовать на заседании, а заявление о своей невиновности передал через адвокатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести громких случаях трагической гибели на съемочной площадке.

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