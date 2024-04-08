Сотни жителей Орска собрались у здания администрации города
Они критикуют действия местных властей в условиях паводка.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Жители Орска собрались возле здания администрации города после прорыва дамбы, сообщает наш корреспондент. Они заявили о своем недовольстве в связи с произошедшем и последствиями.
Люди находятся в центре Орска на Комсомольской площади, собравшись на несанкционированную акцию. В частности, они критикуют действия местных властей в условиях паводка. К ним вышли мэр Орска Василий Козупица и другие представители администрации. Гражданам предложили выбрать инициативную группу и обсудить претензии в здании.
Ранее сегодня прокуратура Оренбургской области напомнила об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях и митингах. В ведомстве подчеркнули, что массовое мероприятие не согласовано с органами власти в установленном законом порядке и может повлечь административную ответственность.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.
Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что течение смыло мост, который связывал несколько поселков Оренбургской области.
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