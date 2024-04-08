Течение смыло мост, который связывал несколько поселков Оренбургской области

Железобетонный мост через реку Боровка в Оренбургской области смыло течением. Об этом сообщается в Telegram-канале национального парка «Бузулукский бор».

«Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением», — говорится в сообщении.

Сооружение, как уточняется, связывало несколько поселков, а также обеспечивало прямой проезд в экопарк «Царь-бор», кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное». Пострадавших в результате разрушения моста нет.

При этом в администрации Бузулукского района 5-tv.ru опровергли данную информацию. По словам представителя, сообщения о разрушении моста ранее появились в социальных сетях, но они ложны, что подтвердил и глава региона.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Тюменской области заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку.