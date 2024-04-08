Паслер поспорил с жителями Орска на встрече после прорыва дамбы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в спор с жителями Орска на встрече, посвященной ситуации с прорывом дамбы.

«Я оказался в той ситуации, в которой оказался. Понимаете, вот вы мне говорите: „Вы виноваты!“. Конечно, виноват! Даже если я не строил, то я, конечно, виноват как руководитель! Но еще раз говорю — так же, как и вы, я нахожусь в той же ситуации с точки зрения того, что было имущество, которое досталось и которое так строилось в свое время. Что я могу сказать?» — сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что все уголовные дела по ситуации будут доведены до конца. Встреча с людьми, добавил Паслер, была необходима в первую очередь для решения проблем, а не поиска виновных.

Помимо этого, глава региона указал на бессилие администрации области перед такими стихийными факторами, как обильное таяние и особенности температуры, а также исторически рекордные сбросы.