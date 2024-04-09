Мэрия призвала жителей Оренбурга эвакуироваться из-за поднятия уровня реки Урал

За последние 24 часа показатель изменился на 25 сантиметров и превысил отметки в 890. Пик ожидается уже 10 апреля.

Уровень воды в реке Урал вырос за сутки на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии Оренбурга.

«По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 по московскому времени. — Прим. ред.) 9 апреля Урал поднялся до 897 см при опасной отметке в 930 см», — указывается в сообщении.

Прогнозируется, что уровень воды и дальше будет повышаться, он достигнет своего пика 10 апреля. В администрации города призвали оренбуржцев, находящихся в зоне подтопления, покинуть свои дома.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки. Министр также планирует визит в Курганскую и Тюменскую области, где может произойти повышение уровня вод в местных реках.